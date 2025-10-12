Kristiina Mäkelä joutui jättämään väliin illan suoran Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen sairastumisen takia. Katso videolta, millainen hän tanssinsa olisi ollut.

Entistä kolmiloikkaajaa Kristiina Mäkelää ei nähty sunnuntaina 12. lokakuuta suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä sairastumisen takia.

Koska TTK:ssa on parinvaihtoviikko, oli Mäkelän määrä tanssia poikkeuksellisesti tähtiopettaja Mikko Ahdin kanssa.

Normaalisti Mäkelän tähtiopettajana toimii Sami Helenius, jonka kanssa Kristiina Mäkelä jatkaa tanssejaan vointinsa mukaan ensi viikolla.

Ahti tanssi illan lähetyksessä, mutta Mäkelää tuurasi esityksessä tähtiopettaja Liisa Setälä. Hän oli ehtinyt treenaamaan uutta tanssia minimaalisesti.

Tanssinopettaja Liisa Setälä tuurasi Kristiina Mäkelää illan TTK-lähetyksessä.Aino Haili

Mikko Ahti lähetti Kristiinalle paljon voimia ja pikaista tervehtymistä sairastuvalle ja muistuttaa katsojia tärkeästä asiasta.

– Toivottavasti ihmiset kuitenkin äänestävät Kristiinaa, vaikka hän ei olekaan paikan päällä tänään.

Tänään kertyneet äänet nimittäin lisätään ensi viikon sunnuntaina saatuihin pisteiteisiin, mutta pari jää ilman tuomaripisteitä tämän viikon osalta. Ensi viikolla jälleen yksi pari putoaa TTK:sta.