Saana Akiola jätti TTK-ohjelman viime vuonna – paljasti, kaipaako takaisin suosikkiohjelmaan

– Minun on ehkä vastattava puolueellisesti Niina Lahtinen ja mieheni Sami. Heidän esitystään odotan tosi paljon, mutta myös kaikkien muidenkin.

Helenius voitti Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman näyttelijä-juontaja Christoffer Strandbergin kanssa vuonna 2019. Kaksikon tanssit ovat jatkuneet myös ohjelman jälkeen, ja viimeksi he tanssivat yhdessä viime viikon perjantaina.

– Pidämme yllä sellaista kivaa meininkiä. Se on kiva tapa viettää aikaa yhdessä ja vaihtaa kuulumisia. Se on jäänyt elämään, mikä on tosi kiva.