Jaksaminen jännittää Sara Siipolaa TTK-taipaleella: "En edes muista, koska olen viimeksi harrastanut liikuntaa!"

Sara Siipola tanssii tänä syksynä TTK:ssa tähtiopettajanaan Jurijs "Jurza" Trosenko.

Artisti ja biisintekijä Sara Siipola, 28, on yksi tämän syksyn Tanssii Tähtien Kanssa -tähtioppilaista.

Siipola listaa uransa kohokohdiksi kakkossijan Uuden Musiikin Kilpailussa viime vuonna sekä tulevan osallistumisen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaan.

– UMK vei mun uran ihan uudelle levelille ja nyt pääsin vielä mukaan TTK:hon, Siipola iloitsee ohjelman tiedotteessa.

Laulaja kertoo, että hänen suhteensa tanssiin on ollut melko etäinen, joskin kokemusta löytyy hieman nuoruusvuosilta.

– Mulla ei oikeastaan ole minkäänlaista suhdetta tanssiin. Jos olisi Facebookissa se parisuhdestatus, niin se olisi joku vaikeasti selitettävissä, hän nauraa.

Siipola on nuorempana harrastanut kilpacheerleadingiä ja kertoo ottaneensa joitain tanssitunteja sen tueksi, mutta varsinainen tanssitausta jää siihen – ellei sitten mukaan lasketa baarissa pöydillä tanssimista.

TTK-ohjelman suhteen Siipolalla on muutamiakin odotuksia ja toiveita.

– Toivon TTK:lta sitä, että pääsen ylittämään itseni toivottavasti monta kertaa. Olisi myös ammatin kannalta hyödyllistä osata vähän tanssia, ettei tarvitsisi keikoilla aina vaan kököttää keskellä lavaa mikkiständin kanssa.

Artistiudesta aina unelmoinut Siipola on ylpeä siitä, että on uskaltanut rohkeasti tehdä asioita ja tavoitella unelmaansa. Hän on kertonut avoimesti aikuisiällä saamastaan ADHD-diagnoosista, jonka ei anna häiritä TTK-kokemustaan millään lailla.

– Olen oppinut, että parhaiten toimin semmoisen pienen paineen alla – sitten tulee timanttia. Mulle on sanottu, että olen nopea oppimaan, mutta se varmasti riippuu asiasta. Jos asia kiinnostaa, niin kyllä olen, mutta jos ei, niin sitten en varmaan kirveelläkään opi.

Empaattinen Siipola tykkää tsempata muita.

– Hyvä yhteishenki on mun mielestä kaikista tärkeintä. Mua jännittää eniten se, että miten mä jaksan. En edes muista, koska oon viimeksi harrastanut mitään liikuntaa!

Tähtiopettajakseen Siipola sai ohjelmaan muutaman vuoden tauon jälkeen palaavan Jurijs "Jurza" Trosenkon.



– Hän on aivan ihana – just sitä mitä opettajalta toivonkin! On lempeyttä, mutta sitten kuitenkin potkii tarvittaessa perseelle. Jurza vaikutti todella ymmärtäväiseltä.