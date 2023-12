Perheen riskialtis joulutraditio sai karun lopun

New Yorkin osavaltiosta kotoisin olevan Jason McGowanin, 47, perheellä on jo vuosien ajan ollut hyvin erikoinen joulutraditio. Perhe nimittäin sytyttää joulukuusen tuleen toukokuussa. Jouluna hankittu tuore kuusi on toukokuuhun mennessä kuivunut ja käpristynyt niin, että sen tuikkaaminen tuleen on sekä näyttävä näky, että paloturvallisuusriski.