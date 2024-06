Antti Ruuskanen maalailee Suomen keihäsmiehille upeaa EM-iltaa – jakaa kolmikolle hilpeän neuvon: "Se auttoi minua monesti"

– Kolme suomalaista on kahdeksan joukossa – ainakin toivotaan näin. Mahdollisuudet siihen on. Suomalaisilla on mitaliin mahdollisuus. Silloin se on hyvin mennyt, kun yksi mitali tulee ja kahdeksan joukossa on kolme suomalaista. Siinä on hyvä tavoite, Ruuskanen ennakoi MTV Urheilulle.