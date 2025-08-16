Krista Tervolta huima temppu Timanttiliigassa

Vaikeuksissa ollut Krista Tervo kasasi itsensä upeasti ja heitti viimeisellään toiseksi Timanttiliigan kilpailussa Puolassa. Silja Kosonen oli kolmas. Ylivoimaisen voiton kilpailussa vei Kanadan Camryn Rogers tuloksella 75.39.
Vaikeuksissa heittonsa kanssa ollut Tervo onnistui viimeisellään mainiosti ja jysäytti moukarinsa tulokseen 72.74, jolla nousi tulosliuskalla ohi Kososen kakkoseksi. Kososen parhaaksi jäi viidennen kierroksen 72.40 kantanut heitto.
Tällä kaudella Suomen ennätykseksi 77.14 heittänyt Tervo pamautti kaksi ensimmäistä heittoaan räikeästi verkkoihin vasemmalle puolelle. Kolmannellaan Tervo sai moukarinsa ulos häkistä, mutta varovainen veto kantoi vain 64.50.
Kaksi seuraavaa heittoa painuivat taas vasemmalle. Neljäs, aivan sektorin vasempaan laitaan pudonnut moukari teki kuopan mitassa 69.61. Viides heitto olisi kantanut päälle 70 metrin, mutta moukari kaarsi vasemmalta sektorista ulos.
Tervo kasasi itsensä hienosti vaikeuksien jälkeen, ja kuudennen heiton onnistuminen nosti kokonaisuuden lopulta plussalle.
0:54Silja Kososen paras heitto kantoi 72.40. Tuloksena kolmossija.
Kesän huipputuloksista huolimatta epävarmuus on vaivannut yhä Karhulan Katajaisia edustavaa heittäjää. Pitkien heittojen ohessa Tervon kisapöytäkirjaan on rustattu runsaasti x-kirjaimia epäonnistumisten merkiksi.
Viimeksi Kalevan Kisoissa elokuun alussa Tervo sai karsinnassa tuloksen vasta kolmannella yrityksellään ja selvitti tiensä finaaliin. Finaalissa kotkalainen heitti hopeaa tuloksella 73.38, mutta sai tuloksen vain kahdella yrittämällään.