Krista Pärmäkoski pohtii, mitä Therese Johaugin lopettaminen muuttaa – "Mielenkiintoista"

– Toki toisaalta miettii, että on ensi vuonnakin arvokisat, mutta Therese kun on saavuttanut kaiken jo MM-kisoissakin, ei hänellä ole sellaista painetta. Ei hän taloudellisesti tarvitse tätä työtä, Pärmäkoski ynnäili.

"Miten siinä tulee käymään"

Johaug on hallinnut viime vuodet naisten maastohiihdon normaalimatkojen kilpailuja ja jäänyt vain harvoin ilman voittoa. Valtiattaren poistuminen mullistaa kansainvälistä hiihtoa.

– Toki nuoria on nousemassa koko ajan, mutta nouseeko heistä Johaugin perijä? Pidetäänkö me samanlaista taktiikkaa? Toki nyt näyttää, että se ihan hyvin sopii. Kirit eivät välttämättä riitä. On mielenkiintoista, miten siinä tulee käymään.