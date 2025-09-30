Kokoomuksen kansanedustaja, entinen työministeri Arto Satonen (kok.) väittää, että hallitusohjelmaan kirjattu 100 000 työpaikkaa ei ole vaalilupaus.

– Se ei ole mikään vaalilupaus. Se on laskelma siitä, paljonko työllisyyden pitäisi tällä vaalikaudella nousta, jotta voitaisiin saavuttaa 2030-luvun alussa 80 prosentin työllisyysaste, millä voitaisiin kestävästi rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan menot, kirjoittaa Satonen Facebook-sivuillaan.

Monet kommentoijat ovat osallistuneet keskusteluun julkaisemalla videoleikkeen Ylen puheenjohtajatentistä ennen eduskuntavaaleja 2023.

Video on kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon (kok.) alkupuheesta.

– Kokoomus lupaa, että tulevalla vaalikaudella suomalaisiin yrityksiin syntyy satatuhatta uutta työpaikkaa, sanoi Orpo Ylen puheenjohtajatentissä 21.3.2023.

Selväsanaisesta Orpon lausumasta huolimatta Satonen pitää asiaa kuitenkin tulkinnanvaraisena.

– Tämä päivitys on herättänyt erikoista keskustelua, joten tarkennan vielä mistä on kyse. Se on totta, että Orpo sanoi tuon 100 000 tavoitteen ennen vaaleja julki ja sen voi tietenkin siten tulkita vaalilupaukseksi. Olennaista kuitenkin on se, mistä tuo luku tulee, kirjoittaa Satonen Facebook-sivuillaan.

Satosen kannanoton syynä lienee se, että Orpon hallituksen aloittamisen jälkeen työpaikkojen määrä ei ole kasvanut vaan vähentynyt kymmenillätuhansilla.