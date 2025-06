F1:stä kuuluu kovia: Valtteri Bottas kesken kauden kisakuskiksi?

Valtteri Bottas on noussut ykkösvaihdoehdoksi Alpinen kisakuljettajan tehtävään, jos F1-talli päätyy heivaamaan Franco Colapinton tällä kaudella sivuun, The Race kertoo.

Mercedeksen nykyistä reservikuljettajaa Valtteri Bottasta on huhuttu vahvasti ensi kaudella F1-sarjaan liittyvän Cadillacin kisakuljettajaksi. Moottoriurheilusivusto The Race raportoi kuitenkin nyt mahdollisuudesta, että kokenut suomalainen voisi päästä "sokkisiirrolla" Alpinelle jo kesken tämän kauden.

The Race kertoo saaneensa tietää, että Alpinen tallipäällikkö Flavio Briatore on ottanut yhteyttä Mercedekseen keskustellakseen Bottaksen saatavuudesta.

Sivuston ymmärryksen mukaan keskustelut ovat toistaiseksi "hyvin alustavia", mutta sen lähteiden mukaan Mercedeksellä ei olisi ongelmia sallia Bottakselle paluuta F1-kisakuljettajaksi Alpinen riveissä, "varsinkin kun siitä tulee Mercedeksen asiakastiimi ensi vuonna".

– Briatoren tavoitteena on luoda oikeanlainen perusta menestyksekkäälle kaudelle 2026, ja Bottaksen kaltaisen kuljettajan mukaan ottaminen olisi täysin järkevää, jotta tiimi saisi vastauksia pakettinsa vahvuuksista ja heikkouksista, The Race kirjoittaa.

Huonosti menee

Franco Colapinto korvasi Alpinella jo heikosti suoriutuneen Jack Doohanin Alpinella kesken tämän kauden, mutta argentiinalaisenkaan suoritukset eivät ole vakuuttaneet. Mies on ajanut viisi tämän kauden F1-osakilpailuaan sijoituksilla 13–16, ja Bottas on nyt The Racen mukaan ykkösvaihtoehto hänen korvaajakseen.

Alpinella kaasuttelee myös Pierre Gasly, joka on tuonut tällä kaudella tallille 11 pistettä. Alpine on niillä koko valmistajien MM-sarjan hännillä. Briatore on myös ilmaissut huolensa suoritustasosta.

Bottas toimi F1-kisakuljettajana yhtäjaksoisesti vuosina 2013–2024. Hän joutui väistymään Sauberilta viime kauden jälkeen.