Venla koki koulussa asioita, jotka seuraavat häntä läpi elämän – jopa kuraattori käänsi lapselle selkänsä

Järjellistä syytä kiusaamisen alkamiseksi on vaikea löytää. Kiusaajat puuttuivat Korhosen mukaan hänen kasvissyöntiinsä ja siihen, että hän itki herkästi.

"Koulussa oli ihan kamalaa"

Kyse ei ollut siitä, etteikö kavereita, pitkäaikaisiakin, olisi ollut, vaan siitä, että he kääntyivät Korhosta vastaan.

Jopa koulukuraattori käänsi selän

Erityisesti mieleen on jäänyt tapaaminen kuraattorin kanssa.

– Koulukuraattori laittoi kaikki kiusaajat saman pöydän ympärille, ja he lyöttäytyivät yhteen. Kuraattori meni siihen mukaan. Sitten kuraattori laittoi osanottajien vanhemmille Wilma-viestin, jossa hän kertoi, että hänen mielestään Venlaa ei kiusata. Kokemukseni mitätöitiin täysin.

Miksi aikuiset eivät reagoineet aiemmin?

– Kyse on yksinkertaisesta asiasta. Jos joku kokee, että häntä kiusataan, se kokemus pitäisi ottaa totena, kuunnella ja tukea. Kukaan ei halunnut selvittää asiaa. Ja mieluummin kiusaajat vaihtaisivat koulua eikä kiusattu.

"Nollatoleranssi on sanahelinää"

– Nollatoleranssi on sanahelinää, kaunis ajatus. Käytännössä ei tehdä yhtään mitään.

Vaikka pahin on ohi, trauma pysyy sitkeänä.

– Kiusaaminen on laittanut kantamaan häpeää ja epävarmuutta itsestään. Tämä on vakava trauma, jolla on kauaskantoiset vaikutukset. Edelleen kärsin päivittäin joistakin siihen liittyvistä asioista, vaikka se helpottaa tietysti päivä päivältä.