Jope Ruonansuuta kiusattiin koulun punnituspäivänä – nyt mopotus on jäänyt historiaan, mutta anonyymi TikTok-kiusaaminen poikii jopa rikosilmoituksia

Sitä on erityisen vaikeaa kestää, kun piina jatkuu koulussa ja omalla luokallakin, vaikka vähemmän fyysisenä. Muut oppilaat huutavat hänen painoaan välitunnilla kuorossa.

Ruonansuu palasi

Kyynikko voisi pitää kiusaamista ikuisuusongelmana eikä häntä voi siitä moittia, sillä siltä se on välillä näyttänyt.

Arvioitavana on tukioppilastoimintaa, KiVa Koulu -ohjelmaa ja tunne- ja turvataitokasvatusta.

Itseinhon aallot eivät jättäneet rauhaan aikuisenakaan, Ruonansuu on toteaa Ylelle.

Presidentti Niinistö koululla: Itseään ei voi korottaa muita painamalla

Ruonansuu oli tasavallan presidentti Sauli Niinistön ystävä ja pyysi sähköpostinvaihdossa, että he kävisivät koululla vielä presidentin kanssa yhdessä "kun tulee otollinen aika."

Koulukiusaamisen kulttuuri murenemassa

Kun osin oikeutetun kyynisyyden vallassa kysyy, onko millään menetelmillä ja puheilla ollut mitään vaikutusta, vastaus on toiveikas.

Joka toinen vuosi tehtävistä THL:n kouluterveyskyselyistä ilmenee, että kiusaaminen on selkeästi vähentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syväkankaan koulun tukioppilastoiminnan vastaava opettaja Anneli Kunnari puhuu kiusaamiskulttuurin murenemisesta.

Mureneminen on osin silminnähtävää. Nasujaisten kaltaisista initiaatioriiteistä on kielletty nöyryyttävät toimet.

– Koulussa on sosiaalista painetta kiusaamista vastaan, sanoo esimerkiksi yläkoululainen Tuomas Paananen.

Se kuulostaa siltä, että presidentti Niinistön viesti on Syväkankaan koulussa sisäistetty.

Siinä, missä ennen kiusaaja on voinut hakea kiusaamisella muiden naurua ja hyväksyntää, presidentinkin mainitsemaa "itsensä korottamista muita painamalla", nyt yleinen mielipide on kiusaamisen vastainen, vaikka toki poikkeuksiakin joissain kouluissa on.