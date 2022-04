Alakoululaiset Jimi, Thomas ja Eliel kertovat, millaista koulukiusaaminen on: "Hirveän vihaisia kommentteja – ujot eivät uskalla someen liittyä"

MTV Uutiset Live on tänään Syväkankaan koululla Kemissä, jossa presidentti Sauli Niinistö vierailee puhumassa muun muassa koulukiusaamisesta.

Koulukiusaaminen on yhden sortin ikuisuusongelma, johon on pyritty puuttumaan mitä erilaisin keinoin. Lukuisista kampanjoista, tempauksista ja linjauksista huolimatta yksi asia on pysynyt, nimittäin se koulukiusaaminen.