Lapsiasiavaltuutettu varoittaa kouluväkivallasta ja kuormituksesta: "Opettajien hätähuuto on suuri – he eivät kohta jaksa enää"

Kyselyn mukaan poikien osalta kiusattujen osuus on palannut noin vuoden 2010 tilanteen tasolle sen oltua aiemmin laskusuunnassa. Tytöillä vähintään kerran viikossa kiusaamista kokeneiden osuus on hieman suurempi kuin kertaakaan vuoden 1996 jälkeen.

Yläasteikäisten kiusaamisen ja ahdistuneisuuden kokemukset ovat lisääntyneet, selviää tästä THL:n kyselystä. Miten on mahdollista, että kiusaamiseen ei vieläkään onnistuta puuttumaan?

Eli ohjelmia on, mutta ne eivät tuota tarvittavaa tulosta?

– Kyllä. Tämä on se tilanne.

"Koulukiusaamista pitäisi kutsua kouluväkivallaksi"

– Kyllä tämä suoraan sanoen tuskastuttaa, koska Suomessa on kuitenkin hyvä ymmärrys siitä, että koulussa esiintyvä kiusaaminen, jota väkivallaksikin voi kutsua ja pitäisi kutsua, on erittäin vakava uhka lapsen ja nuoren mielenterveydelle. Meillä on vakavia esimerkkejä siitä, millaisiin tekoihin se voi johtaa.