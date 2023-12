Suomalaisnuorten menestys Pisa-kokeissa laski kaikissa aineissa – OAJ: "Voi kutsua romahdukseksi"

Suomalaisnuorten menestys osaamistuloksia mittaavassa Pisa-tutkimuksessa jatkaa heikkenemistään. Matematiikassa heikkojen osaajien osuus on Suomessa kasvanut neljännekseen, kun heitä oli vielä 2000-luvun alkupuolella vain noin seitsemän prosenttia. Samalla erinomaisten osaajien osuus on laskenut alle kymmenesosaan.

Vaikka tulokset ovat laskeneet niin matematiikassa, lukutaidossa kuin luonnontieteissäkin, Suomi on yhä OECD-maiden keskiarvon yläpuolella. Uusimmassa, vuonna 2022 tehdyssä tutkimuksessa oppimistulokset heikkenivät poikkeuksellisesti valtaosassa OECD-maita.

Uusimman tutkimuksen pääalueena oli matematiikka, jossa Suomi oli vielä 2000-luvun alussa kahdella tutkimuskerralla vertailun kärjessä. Vuonna 2018 Suomen sijoitus oli 11:s ja uusimmassa tutkimuksessa 20:s. Maiden väliseen vertailuun on tosin suhtauduttava osin varauksella, sillä kaikissa maissa vastausaste ei tällä kertaa yltänyt Pisa-tutkimuksen standardeihin.

Myös lukutaidossa tulos laski roimasti

Matematiikan osaaminen on Suomessa laskenut tasaisesti sekä tytöillä että pojilla, kun tuloksia verrataan edelliseen eli vuoden 2018 tutkimukseen.

Edellisessä tutkimuksessa vuonna 2018 suomalaisnuorten osaaminen lukutaidossa ja luonnontieteissä oli kolmanneksi parasta muihin OECD-maihin verrattuna. Uusimmassa tutkimuksessa Suomen tulos on molemmissa edelleen keskiarvoa korkeampi, mutta lukutaidossa pistekeskiarvo on laskenut peräti 30 pistettä ja luonnontieteissäkin laskeva trendi on ollut OECD-maiden keskiarvoa voimakkaampi.