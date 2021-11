Kauneusmoguli paljasti, millaisen editointimankelin läpi hänen kuvansa käyvät ennen julkaisua – tunnustukselle ristiriitainen vastaanotto

Huda Kattan on suositun kauneusmerkin Huda Beautyn perustaja ja toimitusjohtaja. Jezebel, Cosmopolitan ja monet muut julkaisut ovat uutisoineet äskettäin siitä, kuinka sosiaalisen median kaunotar ja bisnesmoguli Huda on avautunut 2,3 miljoonalle seuraajalleen Instagramissa siitä, kuinka paljon hänen julkaisemiaan kuvia editoidaan.

Ollakseen mahdollisimman läpinäkyvä Huda julkaisi sosiaaliseen mediaan videon erään hänen kuvansa editointiprosessista. Video julkaistiin Hudan yksityisellä tilillä ja siinä käytetty kuva on osa hänen merkkinsä uuden tuotesarjan, GloWishin mainoskampanjaa.

Hudan julkaisemalla videolla käydään läpi yksinkertaisia kuvanmuokkauksia, kuten värimäärittelyä ja valotusta. Sen lisäksi muun muassa Hudan kasvoja kavennetaan, rintoja suurennetaan ja hänen vatsansa päälle muokataan jonkun toisen vatsalihakset.

Voit katsoa videon alla.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

– Tässä on vähemmän ”täydellinen” kuva GloWishin toisen lanseerauksen kampanjakuvauksista. Halusin näyttää teille, miltä näyttää olla ihminen. Ollakseni täysin rehellinen minusta ei ole mukavaa näyttää teille vatsamakkaroitani ja hetkiä, joissa virheet minussa korostuvat, varsinkaan sosiaalisessa mediassa, missä kaikki on niin täydellistä, Huda kirjoittaa videon saatetekstissä.

– Tämä on todella vaikeaa, koska päättäessäni olla editoimatta minua kutsutaan lihavaksi ja editoidessani minua kutsutaan feikiksi. Päivän päätteeksi en voi tehdä muuta kuin sen, mikä tuntuu parhaalta. Minulle on henkilökohtaisesti tärkeää pystyä näyttämään kokonaisvaltaisesti itsestäni kaikki puolet, jotta pystyn muovaamaan kauneusihannetta rehellisemmäksi.

Kuvan lopussa on hashtag #nophotoediting, eli ei kuvaeditointia.

Hyvää tarkoittava viesti julkaisun takana

Videon kommentit olivat pääsääntöisesti positiivisia. Osa kommentoi Hudan olevan luonnostaan kaunis juuri sellaisena kuin hän on ja että molemmat kuvat, ennen ja jälkeen Photoshopin, ovat omilla tavoillaan arvokkaita. Moni samaistui Hudan huoleen näyttää vatsamakkaroitaan ja epätäydellisyyksiään herkästi tuomitsevassa ja täydellisyyteen pyrkivässä sosiaalisessa mediassa.

Valtaosa haluaa kaikesta huolimatta julkaista mahdollisimman mairittelevan ja edustavan kuvan itsestään sosiaalisessa mediassa. Se on ihan luonnollista. Huolimatta siitä, vihaatko yliretusoituja mainoskuvia ja kuvanmuokkausta vai oletko kehopositiivisuuden kannattaja, lähes jokainen on syyllistynyt pyytämään ystävää ottamaan vielä sen yhden kuvan, jossa kasvot olisivat oikeassa kulmassa ja pömpöttävä vatsa sisään vedettynä.

Koska kuvanmuokkaus on tänä päivänä niin helppoa ja käytännössä kaikkien ulottuvilla, yhä useampi tekee sitä ja vielä niin hyvin, ettei harjaantumaton silmä edes osaa nähdä eroa aidon ja feikin välillä.

Ei siis myöskään ole ihme, että monet uudet tutkimukset kertovat, kuinka haitallinen sosiaalinen media voi olla teini-ikäisten kehonkuvalle ja huononevalle henkiselle hyvinvoinnille.

Osa mainoskampanjaa

Ei ole oleellista, että Hudan kaltaisella julkkiksella on päivän päätteeksi samaistuttavia epävarmuuksia ja että hänkin tuntee olonsa haavoittuvaiseksi vatsamakkaroidensa takia, niin kuin me muut kuolevaiset. Jezebel-sivustolla muistutetaan, että ongelmallisempaa on se, että Hudaa kiitellään siitä, että hän näyttää miljoonille seuraajilleen, minkä mankelin läpi Huda Beautyn julkaisema kuva käy, ennen kuin se on julkaisukelpoinen.

On hyvä huomioida, että Hudaa varmasti motivoi ajatus: "Tee se, mikä tekee sinut onnelliseksi". Hänen tilanteessaan se, mikä hänet on tehnyt tyytyväiseksi, on ollut viime viikkoihin asti pelkkien rankalla kädellä muokattujen kuvien julkaiseminen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

”Ainakin hän on rehellinen” olisi ehkä voinut toimia vielä kymmenen vuotta sitten, mutta Jezebelin mukaan se ei enää riitä nykypäivänä. Totuus kaiken hyveellisyyden alla on kuitenkin se, että Hudan julkaisema video on osa mainoskampanjaa, jonka tarkoituksena on myydä hänen kosmetiikkamerkkinsä uusimpia tuotteita.

Jopa meikkiä muokattu

Hudalla on merkittävä määrä valtaa ja hän on vaikuttanut monien naisten kauneusihanteisiin vuosien ajan. Myymällä tietynlaista mielikuvaa itsestään on hän kyennyt luomaan valtavan imperiumin ympärilleen. Onkin kyseenalaista, että nyt yllättäen Huda pyrkii peruuttamaan ja samalla käyttämään peruutusliikettäkin taloudellisesti hyödykseen myymällä meikkisarjansa uusimpia tuotteita keräämällään huomiolla.

Cosmopolitanin haastattelema anonyymi lukija kirjoitti seuraavasti:

– Vaikka arvostankin Hudaa hänen läpinäkyvyydestään ja on virkistävää nähdä tällaista sisältöä, on minulla myös vähän ristiriitainen olo. Videota käytettiin osana hänen kosmetiikkabrändinsä tuotteen mainoskampanjaa. He käyttivät Photoshopia jopa hänen meikissään, joten en voi muuta kuin miettiä, rikkooko se jotain kosmetiikan mainostamisen sääntöjä, jos se ei realistisesti kuvasta sitä, mihin kyseiset tuotteet kykenevät?

Jezebeliä sen sijaan kiinnosti kysymys, miksi Huda on vasta vuonna 2021 valmis muokkaamaan kauneusihanteita rehellisempään suuntaan? Jezebel kontaktoi Hudan mediatiimiä selvittääkseen, onko #nophotoediting hashtagin käyttö lupaus, joka tulee pysymään Hudan sosiaalisessa mediassa sitoumuksena siitä, ettei julkaistavia kuvia enää muokata, vai onko se vain osa mainoskampanjaa.

Huda on kohutun videon jälkeen julkaissut ainakin yhden kuvasarjan, jossa on myös käyttänyt hastagia: #nophotoediting. On vaikea sanoa muista äskettäisistä julkaisuista, onko niissä käytetty Photoshopia tai Facetunea.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Tee sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi, Huda saarnaa, mutta mitä tapahtuu sitten, kun tekee taas mieli suurentaa kuvissa rintoja, kaventaa kasvoja ja varastaa kuvapankin mallin vatsalihakset itselleen?