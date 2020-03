Koronavirus voi elää pinnoilla jopa päiviä – muovi ja teräs karmeimmat esimerkit

Yhdysvaltalaisen The New England Journal of Medicinessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan koronaa aiheuttava virus COVID-19 voi olla elossa useista tunneista päiviin ilmassa ja pinnoilla.

Pintojen kautta pieni tartuntariski

THL:n mukaan pintojen kautta tarttumisen riski on olennainen lähinnä sairaalassa, missä on paljon sairaita ja oireilevia potilaita.

Lähteet: THL, WHO ja The New England Journal of Medicine