Koronavirus pelottaa ympäri maailmaa: Kiina lykkää uuttavuotta, Mongolia sulkee rajan ja evakuointilentoja suunnitellaan

Mongolia sulkee Kiinan rajan autoilta ja jalankulkijoilta. Maassa ei ole toistaiseksi todettu yhtään virustartuntaa. Varapääministeri perusteli päätöstä sillä, että virusta on tavattu Kiinan puolella Sisä-Mongolian autonomisella alueella, jossa asuu mongoleita.

Ulkoministeriö kehottaa suomalaisia välttämään turhaa matkustamista Kiinan Hubein maakuntaan, jonka pääkaupungista Wuhanista koronavirus on levinnyt.

Malesia puolestaan keskeyttää viisumien myöntämisen Wuhanista ja muualta Hubein maakunnasta saapuville kiinalaisille. Malesiassa on todettu tähän mennessä neljä koronavirustartuntaa.

Uudenvuoden juhla siirtyy Kiinassa

Uutistoimisto AFP:n mukaan Hubein maakunnassa on varmistettu maanantaina yli 20 uutta viruskuolemaa. Kuolonuhrien kokonaismäärä on noussut 81:een, ja sairastuneita on Kiinassa 2700.