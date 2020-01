Uhrien määrä nousee ja varotoimet lisääntyvät: Kiinassa ainakin 213 koronaviruskuolemaa, todettuja tartuntoja jo yli 9 000

Maassa raportoitiin myös lähes 2 000 uutta vahvistettua tartuntaa, joista noin 1 200 Hubeista. Hongkongissa ilmestyvän South China Morning Post -lehden mukaan Manner-Kiinassa todettuja tartuntoja on nyt ainakin 9 350.

Mahdollisen koronavirukseen liittyvän hengitystieinfektion takia tarkkailussa on Kiinassa noin 102 000 ihmistä, uutistoimisto AFP kertoo.

Myöhään torstaina Maailman terveysjärjestö WHO julisti uuden koronavirusepidemian kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 15 maassa. Suomen ensimmäinen koronavirustartunta vahvistettiin Kiinasta saapuneella turistilla keskiviikkona.

WHO ei suosittanut matkustusrajoituksia

Terveysjärjestö WHO ei kuitenkaan torstaina suosittanut rajoituksia matkustusliikenteeseen tai kaupankäyntiin. Järjestön mukaan rajoitukset saattaisivat haitata myös avun toimittamista. Sen sijaan useat lentoyhtiöt, mukaan lukien Finnair, ovat peruneet lentojaan Kiinaan.

Osa maista aloittanut evakuointilennot

Uutistoimisto AFP:n toimittaja kertoo olleensa mukana lennolla, joka kuljetti noin kahtasataa ranskalaista kotiin torstain ja perjantain välisenä yönä. Sotilaslentokoneen on määrä laskeutua Ranskan eteläosaan, minkä jälkeen matkustajia odottaa 14 päivän karanteeni.

Kiina puolestaan on turvautunut massiivisiin eristämistoimiin. Esimerkiksi virustartuntojen alkulähteeksi kerrottu miljoonakaupunki Wuhan on kokonaan eristetty. Yhteensä Wuhanissa ja sitä ympäröivässä Hubeissa eristettynä on ainakin 50 miljoonaa ihmistä.