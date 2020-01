Wuhanin pormestari ennustaa tuhatta uutta koronatartuntaa – Kiina määrännyt hengityssuojat pakolliseksi osassa maata

Johtava asiantuntija Jussi Sane Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) kertoi sunnuntaina STT:lle, että tavallisesti hengitystieinfektiot tarttuvat herkimmin silloin, kun oireita on jo. Oireettomalta taudin saaminen on yleensä epätodennäköisempää.

Joukkoliikenteeseen rajoituksia

Viranomaisten mukaan kuolleiden määrä on noussut 56:een ja tartunnan saaneita on noin 2 000. Esimerkiksi Hongkongissa ilmestyvä englanninkielinen South China Morning Post seuraa viruskuolemien ja -tartuntojen määrää päivittyvän laskurin kautta.

Kiinan keskiosassa sijaitseva Hubein maakunta on lähes kokonaan karanteenissa. Koronavirustartuntojen leviämisen on kerrottu alkaneen Hubein maakunnassa sijaitsevasta Wuhanin miljoonakaupungista.

Väli-isäntä yhä mysteeri

Toistaiseksi on epäselvää, kuinka koronavirus on tarttunut ihmiseen, mutta ilmeisesti viruksen alkuperäinen isäntä on ollut lepakko. Väli-isäntänä on mahdollisesti jokin toinen eläin.