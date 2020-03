Koronavirus ajoi rekkakuskit ikävän ongelman eteen: Peseytyminen voi jäädä välistä jopa viikoksi – taukotiloihin pääsyä evätty ja pihoille pystytetty bajamajoja

Taukotilojen puutteesta suivaantuneet kuljettajat kertovat kokemuksistaan nettipalstoilla. Osa heistä on joutunut olemaan jopa viikon peseytymättä.

– Monet kollegani ovat kertoneet Facebook -ryhmissämme, että isommilla liikenneasemilla, taukopaikoilla ja terminaaleilla kuljettajille tarkoitettuja suihkutiloja on suljettu kokonaan, kertoo rekankuljettaja Juha Tirkkonen MTV Uutisille.

Pihoilta löytyy "bajamajoja"

Tirkkonen kertoo, että Hartwallin tehdas on Lahdessa laittanut tavarantoimittajiaan varten niin sanotun "bajamajan" eli muovisen ulkovessan pihamaallensa.

– Itsekin käyn siellä aika usein tavaraa toimittamassa ja aiemmin siellä on saanut käyttää heidän WC-tilojaan ihan normaalisti. Bajamajoissa ei ole juoksevaa vettä lainkaan, eikä minkäänlaista peseytymismahdollisuutta.

– WC-tiloja on suljettu monella muullakin tehtaalla ja bajamajoja on tuotu tilalle. Eihän se kyllä hygieenistä ole. Tämä on suorastaan sikamaista, sillä mekin olemme niitä ihmisiä, jotka tätä maata pyörittävät ja meiltä evätään hygieniahuolto, Tirkkonen puuskahtaa.

Hartwall vastaa: Pääsy tiloihin on yhä olemassa

Hartwallin tehtaalta kerrotaan MTV Uutisille, että kuljettajilla on yhä pääsy heidän taukotiloihinsa.

– Lisäksi meillä on jaossa korotettuun hygieniatasoon liittyviä ohjeita ja käsidesiä mukaan autoihin. Muutos normaalioloihin on, että kuljettajilla on käytössään oma, rajattu alue tuotantolaitoksen sisällä, ja wc-tiloja on lisätty myös piha-alueelle, sanoo tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Tomi Korte.

– Hartwall on osa huoltovarmuusketjua, ja meillä tuotantotiloihin pääsevät vain tuotannon kannalta välttämättömät henkilöt. Kuljettajat ovat meille tärkeitä kumppaneita, ja pidämme huolta siitä, että heillä on käytössään siistit ja toimivat tilat, kun he vierailevat meillä, Korte jatkaa.

Peseytymättä ollaan jopa viikon verran

Tirkkosen mukaan peseytyminen jää koronakriisin keskellä kamppailevilta rekankuljettajilta usein yksinkertaisesti välistä.

– Eihän se suju mitenkään. Se on tullut esille näissä tapauksissa, että henkilökuntaa ei riitä siivoamaan kuljettajien taukotiloja. Ensimmäiseen tällaiseen törmäsin noin kaksi viikkoa sitten, että taukotilaan ei päässyt suihkuun. On ikävää, jos on viikon tien päällä, eikä pääse suihkuun ennen kuin vasta kotona. Se on tämän ammatin kurja puoli tässä tilanteessa.

"Meidän alamme on unohdettu"

Tirkkonen on kollegoineen laittanut hygienia-asioista noottia eteenpäin.

– Kyllä sana on varmasti kiirinyt jo Rahtarit ry:lle ja AKT:lle. Olen erittäin pettynyt myös Suomen hallituksen järjestelyihin, että tämä meidän alamme on unohdettu ihan täysin.

Tien päällä liikkuville ei tahdo löytyä myöskään ruokapaikkoja.