Koronakriisin seuraus: Euroopan rekkakuskit tekevät töitä ala-arvoisissa oloissa – tarpeet tehdään jopa ämpäreihin

Tilanne on useilla rajoilla silti myös tavaraliikenteen sujuvuuden kannalta katastrofaalinen, pahimmat jonot nähtiin Puolan ja Saksan rajalla, jossa kuudenkymmenen kilometrin jonot tarkoittivat kolmenkymmenen tunnin matelua kohti maiden välistä rajaa.

– Kuskit tekevät nyt kaikkensa. Kukaan ei ole ilmoittautunut sairaaksi. Kaikki tietävät, miten tärkeää hygieniasta on nyt pitää huolta, niin lastatessa kuin purkaessa, mutta myös matkalla. Siksi on todella surullista, minkälaisissa olosuhteissa kuljettajat joutuvat nyt työskentelemään.

Tarpeet ämpäriin

Chmielewskin mukaan rekkakuskit joutuvat normaaliaikoinakin työskentelemään huonoissa olosuhteissa, mutta nyt pandemian aikana tilanne on entistään huonontunut. Suurin ongelma on niinkin arkinen kuin wc:t.

– Suurin osa moottoriteiden levähdyspaikkojen vessoista on pandemian takia suljettu. Tai jos jossakin on wc-tilat vielä avoinna, ne ovat katastrofaalisessa kunnossa, wc-paperit on varastettu, saippuaa saati käsidesiä ei ole.