Taukotiloja suljettiin koronaviruksen takia, rekkakuskit ryhtyivät ahdingossaan tuumasta toimeen: peseytymispaikkoja tarjotaan muille jo omasta kodista: "Hygienian pitäisi olla ykkönen"

Yksi peseytymistiloja tarjoavista on Leppävedellä asuva rekankuljettaja Hannes. Oma kokemus tien päältä sai hänet ojentamaan auttavan kätensä muille työtovereille.

– Kun itse ajan rekkaa, niin tiedän mitä se on. Nykyään olen autossa muutaman yön viikossa, mutta aikoinaan asuin autossa viikkoja kerrallaan, Hannes kertoo.

Vinkkejä jaetaan Facebookissa

Kuljettajille on laadittu kartta taukotiloista

– Kuljettajat ovat ilmoittaneet meille mitkä paikat ovat avoinna ja mitkä kiinni. Kuljettajat ovat myös ilmoittaneet omia kotejaan pesupaikoiksi, sillä viikko peseytymättä on huono juttu aikana, jolloin hygienian pitäisi olla ykkönen, Lausvaara kertoo MTV Uutisille.

– Eivät ne liikenneasemat oikein itse näitä ilmoittele mihinkään. Joidenkin huoltoasemien sivuilla lukee esimerkiksi, että ollaan auki kaksikymmentäneljä tuntia vuorokaudessa, mutta sitten kuljettajat ilmoittavat, että kuuden aikaan on laitettu kiinni, hän jatkaa.

Ulkomailta tullut lasti voi myös olla hygieniariski

Kun koronavirus jyllää ympäri maata, on ymmärrettävää, että hygieniaan kiinnitetään huomiota, mutta taukotilojen sulkeminen on monen mielestä ollut ylilyönti, josta on poikinut seurannaisongelma.