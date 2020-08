Koronaviruksen itsekin saanut sairaanhoitaja avautuu: "Olisi ollut ihme, jos siinä työssä ei olisi sairastunut"

Herkästi tarttuvan taudin kanssa työskentely on vaarallista hoitajille. Tartuntariski on suuri, mistä muun muassa MTV Uutiset kertoi jo maaliskuussa. Tuolloin Uudellamaalla todetuista koronatartunnoista jopa lähes joka kymmenes iski HUSin työntekijöihin.

Toive työnantajille

– Haluan sanoa, että keväällä saimme myös hoidettua koronapotilaita niin, että he selvisivät ja pääsivät kotiin. Sehän on aina sairaanhoitajalle kiva juttu, kun potilas paranee.

– Me, joilla on kokemusta koronapotilaitten hoidosta, ja myös me, jotka itse sairastuimme, meillä on yhteinen kokemus. Sitä eivät ehkä ymmärrä muut kuin me.