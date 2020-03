Koronatoimet lisääntyvät: HUS perehdyttää 500 hoitajaa ja lääkäriä tehohoidon avuksi – "Tärkeintä on kollegan tuki"

Osa koronaviruspotilaista tarvitsee tehohoitoa, jonka riittävyydestä ollaan oltu huolissaan myös Suomessa. Esimerkiksi länsinaapurissamme Ruotsissa tehohoitopaikkoja on todettu olevan huolestuttavan vähän .

Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikaisen mukaan nykyisen tehohoitokapasiteetin tuplaaminen Suomessa ei jää kiinni hengityskoneiden eikä muunkaan laitteiston riittävyydestä. Huolenaiheena on pikemminkin tehohoidon yksiköissä työskentelevän henkilöstön kapasiteetista

Teho-osastolle apuja leikkaussaleista

Mahdollista henkilöstöpulaa on ryhdytty ehkäisemään ennalta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa ainakin 500 leikkaussaleissa toimivaa hoitajaa ja lääkäriä saavat perehdytyksen tehohoidon avustamiseen liittyviin tehtäviin.

– Menemme osana tiimiä sinne, meillä on tehohoitajat koko ajan lähellä työparina. Emme korvaa tehohoitajia, vaan menemme auttamaan heitä ja olemme tukemassa hoitotyötä teho-osastoilla, Niskanen korostaa.

"Tärkeintä on kollegan tuki"

– Tärkeintä on kollegan tuki, eli kollegat auttavat meitä, kun tulee jotain kysyttävää. Samoin me autamme heitä.

Ensimmäiset anestesiahoitajat siirtyvät vapaaehtoisesti tehohoitajien avuksi jo tämän viikonlopun aikana. Vaikka kaikki tapahtuu erittäin nopeasti, Niskanen on varma, että tositilanteessa jokainen hoitaja kykenee tarttumaan tehohoidon tuomiin haasteisiin varmin mielin.

– Teho- ja anestesia on hyvin paljon samanlaisia piirteitä. Tämä on kaiken kaikkiaan ajateltu niin, että olemme tiimi, joka tukee toisiaan niissä asioissa, joissa on mahdollisesti epävarmuutta, Niskanen sanoo edelleen korostaen Meilahden sairaalassa vallitsevaa me-henkeä.