HUS:n teho-osasto pahoin kuormittunut, nuorimmat koronapotilaat alle 30-vuotiaita – osa siirretty muualle saamaan hoitoa, sillä lisähoitajia ei saada vapaaehtoisesti

Koronatehopotilaiden määrä on lisääntynyt HUS-alueella viimeisen kahden viikon aikana tuntuvasti. Potilaita on jouduttu lähettämään muualle Suomeen saamaan hoitoa, jottei osasto ylikuormittuisi. Seuraava askel on avata Kirurgisen sairaalan koronateho-osasto.