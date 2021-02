Näin HUS aikoo turvata koronateholla olevien hoidon – vapaaehtoisille hoitajille satanen lisää palkkaa: "Kyse ei koronalisästä"

Tiimiin tulevat hoitajat jatkaisivat normaalissa työssään ja siirtyisivät sieltä tarvittaessa esimerkiksi teho-osastolle tai muille osastoille, joissa on vajetta poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.

Siirtymisvalmiudestaan sekä tietojen ja taitojen ylläpitämisestä he saavat sadan euron kuukausittaisen lisän normaalipalkkaansa. Kyse ei ole kuitenkaan koronalisästä, HUS:n johtava ylihoitaja Marja Renholm painottaa.

– Koronalisää ei makseta. Hoitajapooliin on linkitettynä sadan euron lisäkorvaus kuukausitasolla. Koronapotilaiden hoitamiseen tarvitaan juuri nyt lisähenkilökuntaa, mutta meillähän saattaa olla myös muunlaisia tarpeita ja poikkeustilanteita.

Hakijoita on tällä hetkellä 70. Tehtävään valitaan korkeintaan 90 hoitajaa, jolla on mielellään vuodeosasto- tai tehohoitokokemusta. Hakuaika päättyy huomenna.

Mistä lisää tehohoitajia?

HUS:n teholinjan linjajohtaja vahvistaa MTV Uutisille , että koronateholla on pulaa nimenomaan hoitajista, mikäli tautitilanne pahenee nykyisestä. Vapaaehtoisia siirtyjiä ei ole tarpeeksi.

Hoitajia on viime keväästä asti hiertänyt muun muassa se, ettei Suomessa ole maksettu koronapotilaiden hoidosta ylimääräistä korvausta. Työ koronateholla on rankkaa ja täysin erilaista kuin mihin moni tehohoitaja on tottunut. Keväällä ja alkukesästä koronaosastolle ja lomien viirtämiseen velvoitti valmiuslaki, tällä hetkellä sellaista ei ole voimassa.