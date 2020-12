Koronapotilaiden tehohoidon tarve voi kasvaa tuntuvasti – pelkästään yksi tehopotilas tarvitsee ainakin viisi hoitajaa

Tällä hetkellä tehohoidossa on 21 koronapotilasta.

Määrä voi kaksinkertaistua

Bendel myös huomauttaa, etteivät koronapotilaat oletettavasti jakaudu tasaisesti ympäri Suomea.Tehohoidossa olevien koronapotilaiden tämänhetkinen määrä on vielä merkittävästi matalampi kuin se oli keväällä, jolloin potilaita oli korkeimmillaan yli 80.

Syksyllä tehohoitopotilaiden määrä on ollut kauttaaltaan noususuuntainen, mutta marraskuun puolivälin jälkeen ylämäki on ollut erityisen selvä. Viime päivinä tilanne on kuitenkin tasoittunut.