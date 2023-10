Seitsemän kohdan lista: Näin laittoman pitkistä sydänpotilaslasten jonosta päästiin eroon – hätään herättiin vasta, kun sairaalajohtaja ärähti

Hoitajatilannetta on kaikin tavoin pyritty kohentamaan. Vakituisiin toimiin on saatu rekrytoitua raskaaseen tehohoitoon 4 hoitajaa, edelleen tarve on 18 lisää. Tehovalvonnassa tilanne on stabiili ja tehohoidon sisäisten sijaisten yksikköön on saatu 8 vakihoitajaa. Huolimatta vakituisten hoitajien puutteesta sijaistilanne on kauttaaltaan parantunut. Tehostettu rekrytointi jatkuu.