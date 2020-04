Hus-pomo ehdottaa Uudellemaalle lisää rajoituksia – toiveena hengityssuojainpakko: "Vaihtoehtoisessa mallissa epidemia kestää pahimmillaan jouluun saakka"

"Käytännössä kolmen viikon kevennetty kotiaresti"

Ministeriö: Testausmäärät monikymmenkertaistuvat

Husin laboratoriossa töitä on tehty jo viikon ajan ympäri vuorokauden, myös öisin. Jatkossa töitä on entistä enemmän.

Korona-testejä maahan tuleville?

– Esimerkiksi Kiinassa on otettu käyttöön kaikkiin maahan tulevien korona-testaus. On olemassa testimenetelmiä, jolla voidaan parissa tunnissakin saada tieto korona-positiivisuudesta ja veikkaisin, että tällaiset käytännöt yleistyvät myös muualla maailmassa. On hyvä harkita, olisiko tämä tarpeellinen toimintatapa myös Suomessa.

– Olemme stiimanneet lento-asemalta 6000 tulijaa ja hdieän osalta, jotka ovat jääneet haaviin ja testaus on tehty, niin se on aika yksittäisi tapauksia, joilla tulos on ollut positiivinen. se maahantulo ei näyttäisi olevan niin suuri riski kuin on ajateltu, mutta hyvä, että meillä ne pisteet siellä asemilla ovat, arvioi Varhila.