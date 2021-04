Koronarajoituksia vastustavia "päiväkävelyjä" suunnitellaan sunnuntaille – poliisi muistuttaa kokoontumislaista: "Olemme näkyvästi paikalla"

– Käveleminen on täysin sallittua, kukaan ei voi estää sitä, koska ulkonaliikkumiskieltoa ei ole. Perustuslaillinen oikeus meillä kaikilla on liikkua missä haluaa ja kenen kanssa haluaa, kirjoitetaan Facebookin Koronakapina-ryhmässä.

Poliisille tullut yksi ilmoitus

Helsingin poliisi on saanut ainakin yhden ilmoituksen, joka koskee samankaltaista tapahtumaa, josta sosiaalisessa mediassa on puhuttu.

– Massoittain ilmoituksia ei ole tullut. Aiempiin vastaaviin tapahtumiin liittyen näyttäisi siltä, että väkeä olisi tulossa kuitenkin paikalle enemmän kuin mitä ilmoitettuja mielenosoituksia on toistaiseksi ilmoitettu, kertoo komisario Jarmo Heinonen.

– Sinänsähän aikaa vielä on. Lain mukainen määräaika on se, että 24 tuntia ennen mielenilmauksen alkua siitä pitäisi poliisille ilmoittaa. Katsotaan nyt, tuleeko näitä ilmoituksia vai ei.

"Ihmiset saavat tietenkin mennä päiväkävelylle"

– Ja että tapahtumassa noudatetaan tämän hetken säännösten mukaan annettuja rajoituksia, joista keskeisin on se, että yksittäiseen mielenosoitukseen ei saa osallistua enemmän kuin kuusi ihmistä.

Poliisi varaa ylimääräistä resurssia

– Tällaisiin tilanteisiin varataan aina hieman ylimääräistä resurssia, niin, että sitä on käytettävissä, jos siellä poliisivoimaa tarvitaan. Tämä aika tuo omat haasteensa, ei varmaankaan ole tarkoitus ihmisiä ottaa massoittain kiinni vaikkapa bussiin tai muuhun isoon joukkoon, vaan ihmisiä joudutaan tarvittaessa kuljettamaan pienemmissä erissä, Heinonen kertoo.

Heinonen ei ota kantaa siihen, miten paljon ja millaisia poliiseja on paikalla.

"Palautetta tulee aina, puolesta ja vastaan"

– Totta kai on ollut yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat hieman vastustelleet poliisin kiinniottoa, mutta kuitenkaan mitään vakavampia seuraamuksia ei ole jälkikäteen arvioiden tullut. Tietenkin on tullut paljon kritiikkiä, että poliiseja olisi pitänyt olla paikalla vielä enemmän ja poliisin olisi pitänyt pystyä estämään vielä voimakkaammin kaikki tapahtumat, komisario sanoo.

Jotkut taas ovat sitä mieltä, että poliisi on ollut ikään kuin liian voimakkaasti paikalla ja estänyt tapahtumia aivan turhaan.

– Jos tämäntyyppisiä arvosteluja tulee suuntaan ja toiseen, niin ehkä se osaltaan kertoo sitä, että meidän toimintalinjamme ja resurssien mitoitus on ollut kohtuullisen oikean suuntainen, Heinonen toteaa.

Poliisi muistuttaa kokoontumislaista

– Ei ehkä kannata tulla sinne alueelle, jonne kutsutaan väkijoukkoa kokoon ja jonne näyttäisi kenties muodostuvan lainvastainen yleinen kokous, johon poliisi sitten osaltaan on velvoitettu puuttumaan. Eli kannattaa ehkä suosia muita alueita, sanoo Jarmo Heinonen.

– Kokoontumislain mukaisia rajoituksia ei voi kiertää sillä tavoin, että väitetään olevansa jollakin muulla asialla. Jos tilaisuus ulkoapäin tarkasteltuna vaikuttaa siltä, että se on kokoon kutsuttu ja se on mielenosoituksen kaltainen, poliisi kohtelee sitä yleisenä kokouksena ja edellyttää, että siellä on järjestäjät ja siellä noudatetaan tämän hetken lain mukaan asetettuja rajoituksia.