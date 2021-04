Helsingissä järjestettiin koronarajoitusten vastainen mielenosoitus – 46 ihmistä epäillään kokoontumisrikkomuksesta

– Osalle 46 epäillystä on annettu sakko kokoontumisrikkomuksesta ja joidenkin kohdalla on selvinnyt, ettei ole syytä epäillä rikosta. Osa tapauksista etenee esitutkinnan kautta syyteharkintaan, koska suostumusta sakkomenettelylle ei ole saatu tai rikosepäily on kiistetty, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen.