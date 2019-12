Helsingissä valmistaudutaan itsenäisyyspäivän hulinoihin – järjestystä turvaavat sadat poliisit eri puolilta Suomea: "Lähes kaikki resurssit ovat liikkeellä"

– Nythän itsenäisyyspäivä on vielä perjantai, jolloin aika paljon tavan kansaa on iloisella mielellä, toivottavasti, tuolla ravintoloissa ja muualla.

"Se on kaikkien perusoikeus ja poliisi sitä turvaa"

– Eli poliisillahan on tarvittaessa mahdollisuus keskeyttää kokoontuminen, jos se on olennaisesti lainvastainen, mikä on käytännössä erittäin harvinainen tilanne. Me tietysti teemme kaikkien järjestäjien kanssa yhteistyötä ja käymme keskustelua siitä, että tällaiseen toimintaan ei tarvitsisi mennä.