Poliisilta painava varoitus Convoy Finland -mielenosoitukseen osallistuville: "Seuraukset voivat olla vakavia"

Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan mielenosoituksen järjestäjien aikomuksena on harjoittaa kansalaistottelemattomuutta tukkimalla Helsingin keskusta ajoneuvoilla. Poliisi on yrittänyt neuvotella tapahtuman luonteen muuttamisesta lailliseksi.

Poliisi aikoo puuttua liikenteen estämiseen

Järjestäjä on kuitenkin ilmoittanut järjestävänsä samanaikaisesti kello 18 alkaen luvallisen mielenosoituksen Kansalaistorilla.

Järjestäjä sitoutunut irti osasta somepuheita

Järjestäjät ovat kertoneet poliisille, että tarkoituksena ei ole rikkoa omaisuutta tai rettelöidä väkivaltaisesti, vaikka tällaisiakin ajatuksia on esitetty järjestäjän keskusteluryhmissä.

Heinonen on toiveikas, ettei suurempia ylilyöntejä ole luvassa.

– Sosiaalisessa mediassa on ollut paljon keskustelua erilaisista asioista: Eduskuntatalon valtaamisesta, aseiden mukaan ottamisesta, poliisia vastaan toimimisesta.

– Järjestäjät ovat meille uskottavasti kertoneet, että heillä ei ole minkäänlaista tavoitetta toimia tällä tavoin, mitä jotkut yksittäiset ihmiset tuolla sosiaalisessa mediassa kertoneet. Olen aika luottavainen siitä, että näin se asia on.

Poliisi varautunut lisäjoukoin

Tässä vaiheessa poliisi ei lähde arvioimaan tulevan mielenilmauksen kokoluokkaa. Vaikka sosiaalisessa mediassa kymmenet tuhannet ovat osoittaneet kiinnostusta tapahtumaan, on poliisin kokemus se, ettei huomio verkossa kerro paljoakaan todellisesta osallistumisesta tapahtumaan.

Poliisin käsityksen mukaan kynnys tulla paikalle on korkea erityisesti, kun tapahtumassa on tarkoituksena lain rikkominen. Poliisi on kuitenkin varautunut lisäjoukoin tapahtumaan.