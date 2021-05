Poliisi puuttui koronarajoituksia vastustaneeseen mielenosoitukseen Helsingissä – "50 ensimmäistä pysäytettiin ja otettiin talteen"

Mielenosoitukseen osallistui poliisin arvion mukaan noin 300 ihmistä. Määrä tarkentuu, kun poliisi on suorittanut laskennan. Aluehallintoviraston määräyksestä Helsingissä on voimassa kuuden hengen kokoontumisrajoitus.

– On aivan selvää, että jos on 300 ihmistä, niin kaikkiin emme pysty toimenpiteitä kohdistamaan. Ajatus oli, että ensimmäiset tuskin ovat muita vähemmän vastuussa.

Jotkut käyttäytyivät agressiivisesti

– Eivät he tietenkään olleet hirveän iloisia, että poliisit pyrkivät kokoontumista estämään. Se on kuitenkin lain näkökulmasta meidän tehtävä.

Kulkue jatkoi Esplanadin puistoon

– On mahdollista, että mielenosoitus on päättynyt ja nyt vietetään normaalia vappua. Silloin poliisi turvaa yleistä turvallisuutta. Mutta jos he alkavat käyttäytyä kuten heille on tyypillistä, niin katsomme hajotetaanko kokoontuminen.