HUS-pomo huolissaan koronatestauksesta – miten tiedämme rokotesuojan pitävyyden, jos massatestejä ei jatketa? "Se on tässä iso riski"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen on huolissaan siitä, miten jatkossa koronatestausta tehdään, jos se ajetaan alas. Testauksessa on kiinni suuri henkilöstöresurssi ja jos testaussysteemi ajetaan alas, niin sitä ei kauhean nopeasti saada pystyyn.

– Se on tällä hetkellä järkevää. Tiedetään kuitenkin, että rokotussuoja hiipuu ja se kestää ehkä 6-8 kuukautta. Maailmalta on esimerkkejä, että tarvitaan se kolmas piikki, että rokotussuoja säilyy.

– Jos kategorisesti päätetään, että rokotettuja ei testata, niin mistä tiedämme rokotesuojan hiipumisen vaikutuksen, ja se on tässä iso riski. Sitten ykskaks meillä on kaksi kertaa rokotettujen epidemia, kun kahden rokotteen suoja on ainakin riskiryhmiin kuuluvilla vähentynyt.

Koronapassi ei ole Suomessa käytössä toisin kuin useissa muissa EU-maissa. Koronapassi on viranomaisten myöntämä todistus, jonka saa, jos on rokotettu, saanut negatiivisen tuloksen koronatestissä tai sairastanut koronan puolen vuoden sisällä.

– Juristin näkökulmasta on sellainen epäilys, että mahtaako tuo mennä perustuslakivaliokunnassa tai eduskunnassa läpi. Aika moni juristi on sitä mieltä, että koronapassi on mahdollinen vain silloin, jos siinä on testaus mukana. Luulen, että juristikollegat ovat tarkoittaneet nimenomaan maksutonta testausta.