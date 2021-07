Koronan neljäs aalto uhkaa pahentua koulujen alkaessa – HUSin Lehtonen: "Yli 12-vuotiaiden rokotuksissa päästävä eteenpäin"

Lehtosen mukaan vaara tartuntojen leviämiselle etenkin kouluissa on todellinen, sillä koulut alkavat ennen 12-15-vuotiaiden rokottamista. Lehtonen huomauttaa, että myös lapset voivat sairastaa vakavan tautimuodon.

– Kieltämättä koulut alkavat ennen tätä, eli riski tartunnoille on todellinen.

Rajoitukset eivät hillitse epidemiaa riittävästi

Lehtonen ei usko, että ravintolarajoitusten kiristämisellä muilla kiihtymisalueilla Uudenmaan tasolle on suurta merkitystä epidemiatilanteen hallitsemisessa.

– Meillähän on kaksi tapaa hallita tätä epidemiaa: toinen on rokotuskattavuuden lisääminen ja toinen on rajoitustoimet, silloin kun tauti leviää, ja itse kyllä painottaisin tässä tilanteessa tätä rokotusten nopeuttamista, Lehtonen sanoo.