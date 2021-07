Kaikki yli 50-vuotiaat saaneet toisen rokoteannoksen elokuussa, arvioi THL – "Tärkeintä on saada sairaalahoitoa vaativat tapaukset minimiin"

Suomen rokotustahti etenee ja rokotekattavuus nousee. Kontion mukaan Suomessa on annettu viime viikollakin 320 000 rokoteannosta.

– Yli 70 prosenttia yli 16-vuotiaista on saanut rokotteen ykkösannoksen ja näistä 30 prosenttia saanut kakkosannoksen, Kontio kertoo.

– 70-vuotiaista jo 75 prosenttia on saanut toisen rokoteannoksen. Riskiryhmäläisistä ei ole ihan tarkkaa tietoa, mutta arvio on, että kaikki yli 50-vuotiaat ovat saaneet kakkosannoksen elokuun aikana. Tämä on mielestäni todella hyvä tahti, Kontio sanoo.