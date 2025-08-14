Bussi paloi käyttökelvottomaksi Megastarin autokannella

Tallink Siljan laivan autokannella olleessa bussissa syttynyt tulipalo on sammutettu, kerrottiin Helsingin pelastuslaitokselta varhain aamulla.
Helsingin Länsiterminaalissa evakuoitiin matkustajalaiva torstain vastaisena yönä autokannella olleen tulipalon takia. Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoi STT:lle, että tulipalo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Viestintäjohtajan mukaan laivasta evakuoitiin noin 300 matkustajaa.
– Käsittääkseni miehistöä ei ole sieltä evakuoitu. Matkustajat on päästetty ulos ja ne, ketkä olisivat jääneet yöpymään, on päästetty ulos, Nöjd sanoi kolmen aikaan yöllä.
Palo havaittiin Nöjdin mukaan yhtiön Megastar-matkustajalaivan autokannella olleessa linja-autossa hieman keskiyön jälkeen, kun laiva oli saapumassa Länsisatamaan.
Helsingin pelastuslaitokselta kerrottiin STT:lle kello viiden aikaan aamulla, että palo oli saatu sammutettua.
Palo rajoittui linja-autoon
Sammutustyöt päästiin Nöjdin mukaan aloittamaan ripeästi laivan sprinklerijärjestelmän ja miehistön oman pelastushenkilöstön voimin.
Pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Samuli Piipponen kertoi STT:lle, että laiva oli jo satamassa, kun ensimmäiset pelastuslaitoksen yksiköt tulivat paikalle.
– Päästiin siitä sitten suoraan jatkamaan sitä toimintaa, minkä laivan oma paloryhmä oli aloittanut, Piipponen sanoi.
Palomestarin mukaan linja-auto tuhoutui käyttökelvottomaksi.
– Varsinainen palo rajoittui siihen linja-autoon, ja jonkin verran levisi savua muihin tiloihin, mutta palo ei levinnyt mihinkään.
Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta puoli yhden aikaan yöllä. Pelastuslaitos kertoi hieman kello yhden jälkeen, ettei linja-autossa syttynyt palo aiheuttanut välitöntä leviämisvaaraa.
Nöjdin mukaan Megastarin pitäisi päästä lähtemään liikkeelle suunnitellusti kello 7.30 aamulla. Megastar liikennöi Helsingin ja Tallinnan välillä.