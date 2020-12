Koronan leviämisvaiheen alueilla iso huoli: "Kukaan ei pysty sanomaan, millainen hoitajien tarve on muutaman viikon päästä"

Tuomisen mukaan pullonkaulana on erityisesti henkilöstön saatavuus, jonka varmistamiseksi Husissa on tehty tarkat suunnitelmat, mutta pahetessaan koronaepidemia saattaisi silti aiheuttaa ongelmia.

Husin lisäksi leviämisvaiheessa olevan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Sally Järvelä kertoi alkuviikolla MTV:n Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa , että hoitohenkilökunnasta on jo ollut pulaa .

– Joulukuuta ja joulun jälkeistäkin aikaa kohti on huolta, miten hoitohenkilökunta riittää. Hoitajilla ja muillakin sairaalan ammattilaisilla olisi tarvetta pitää pientä breikkiä ja saada joululomiakin. Näyttää kuitenkin siltä, että sairaalakuormitus nousee merkittävästi joulunpyhiksi, ja voi olla, että ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa vuodenvaihteessa, Järvelä totesi.

Päijät-Häme: "Tarve saattaa maksimoitua joulun seutuihin"

– Meidän alueellamme on huoli siitä, kuinka paljon joulun aikana koronapotilaita on sairaala- ja tehohoidossa, kun sairastuneita on jo nyt paljon ja vielä tulevien viikkojenkin aikana, kertoo Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen MTV Uutisille.