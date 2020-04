Koronapelko on vienyt potilaat terveysasemilta – sote-johtaja pelkää, että käsissä on kansanterveydellinen katastrofi: "Kuolleisuus voi nousta kansantautien parissa"

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa kardiologin arvioon on hakeutunut kolmannes vähemmän potilaita kuin normaaliaikana. Pallolaajennuksilla hoidettujen sydäninfarktien määrä taas on laskenut 23 prosenttia. Etelä-Savossa sanoma on vielä karumpi: pahimpina päivinä perusterveydenhuollossa on peruttu lähes 90 prosenttia hoitoajoista.