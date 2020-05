Koronakuolemat kääntyneet laskuun Italiassa ja Britanniassa – myös Espanjassa raportoitua vähemmän kuolemia

Italiassa on tänään raportoitu 174 uudesta koronaviruskuolemasta. Määrä on alhaisin maanlaajuisten karanteenitoimenpiteiden voimassaolon aikana.

Koronaviruksen aiheuttaman taudin virallinen kuolinluku on Italiassa lähes 29 000. Miljoonaa asukasta kohti kuolleita on noin 480.

Britanniassa yli 300 koronakuolemaa

Puolestaan Britanniassa on raportoitu 315 uutta koronviruskuolemaa, kertovat viranomaiset. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena jo vajaat 28 500 ihmistä, mikä on toiseksi eniten Euroopassa Italian jälkeen.