Omaisten järkytys: Tuulan 91-vuotias äiti pantiin samaan huoneeseen koronalle altistuneen potilaan kanssa: "Kaikilla ei ole läheisiä taistelemassa heidän puolestaan"

91-vuotias nainen asuu yksin kotitilallaan ja hän on tähän saakka huolehtinut kaikesta aina itse. Ikänsä puolesta hän kuuluu vahvasti koronaviruksen riskiryhmään.

Nainen oli viikko sitten lauantaina yksin kotonaan, kun hän sai yllättäen sairauskohtauksen. Kun mummoon ei saatu yhteyttä, omaiset huolestuivat ja menivät paikalle. Tajuttomana löydetty vanhus vietiin sairaalaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sairaalasta saimme tietoa, että tutkimuksissa aivoista ei löytynyt merkittävää poikkeamaa. Ikäisekseen hän on toipunut hämmästyttävän hyvin, tytär Tuula Pöllänen kuvailee.

Tytär järjesti paikan yksityisestä palvelukodista

Viime perjantaina keskussairaalasta soitettiin tyttärelle, että hänen äitään ollaan siirtämässä sairaalasta kuntoutukseen muualle.

Tuossa vaiheessa paikkaa ei vielä tiedetty, vaihtoehdoiksi annettiin kolme eri paikkaa.

– Minä ehdotin, että voisiko äidin siirtää Ylämaalle yksityiseen hoitokotiin, koska me lapset asumme lähiympäristössä ja äiti on Ylämaalta kotoisin. Meidän olisi sillä tavalla helppo käydä häntä edes ikkunan takaa tervehtimässä, tytär kertoo.

Tytär kysyi äidilleen paikkaa Ylämaalta, missä on ympärivuorokautinen valvonta ja oma kuntoutusohjaaja. 91-vuotiaalle naiselle luvattiin paikka palvelukodista, mutta tilaa olisi vasta maanantaina eli viikonlopun jälkeen.

– Ilmoitin keskussairaalaan, että äiti voidaan siirtää hänelle tuttuun paikkaan Ylämaalle, missä on myös hänen tuttujaan. Sairaalasta kehuttiin ideaa loistavaksi ja luvattiin, että asiaa viedään eteenpäin.

Siirrettiin väliaikaisesti toiseen sairaalaan

Tyttärelle luvattiin ilmoittaa, miten asia etenee. Jonkin ajan päästä hänelle soitettiin, että koska äidille ei ole vielä ehditty tehdä kuntoutussuunnitelmaa, häntä ei voida siirtää sairaalasta yksityiseen palvelukotiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Keskussairaalasta kerrottiin, että äiti siirrettäisiin ensiksi toiseen sairaalaan, mistä hän voi siirtyä eteenpäin Ylämaalle.

– Ehdotin, että eikö äiti voisi olla keskussairaalassa viikonlopun yli, jonka jälkeen hänet vietäisiin suoraan Ylämaalle. Totesin, että siirrot ovat aina riskejä myös koronaviruksen tarttumisen kannalta, mutta minulle vastattiin, että se ei ole mikään riski.

Keskussairaalasta sanottiin, että toiseen sairaalaan laitetaan erikseen tieto siitä, että naista ollaan siirtämässä yksityiseen hoivakotiin ja hän on vain väliaikaisesti sairaalassa.

Kiuruvedella olevassa hoivakodissa 11 vanhusta kuollut koronaan ja osa sairastaa yhä. Omaiset eivät kuitenkaan voi siirtää läheisiään muualle. Katso video!

3:50

Laitettiin samaan eristyshuoneeseen korona-altistuneen kanssa

Viime perjantaina 91-vuotias nainen kuljetettiin uuteen sairaalaan, minne tytär soitti myöhemmin.

– Minulle kerrottiin, että mummo on piristynyt kovasti ja kaikki on hyvin. Samalla he kuitenkin sanoivat, että tässä on nyt yksi juttu. Heillä on kuulemma niin vähän tilaa, että äiti oli pitänyt laittaa samaan eristyshuoneeseen aiemmin koronalle altistuneen potilaan kanssa.

– Minulle vakuuteltiin, että hätää ei ole ja huoneessa on hygieniaverhot, Pöllänen kertoo.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tytär oli täysin ymmällään siitä, miten hänen vahvasti koronaviruksen riskiryhmään kuuluva äitinsä oli voitu laittaa samaan huoneeseen altistuneen potilaan kanssa. Eristyshuoneessa on vain yksi vessa, jota molemmat potilaat käyttävät.

– Hoitajat kertoivat, että he menevät huoneeseen vain täysissä suojavarusteissa ja he putsaavat vessaa säännöllisesti. Mutta eiväthän he missään tapauksessa ehdi koko ajan siellä siivota!

Vaati äidille yksityishuonetta

Korona-altistuneelle potilaalle oli tehty koronatesti viime keskiviikkona ja tulos oli ollut negatiivinen. Potilasta on silti altistuksen vuoksi pidettävä kaksi viikkoa eristyksissä, jolloin hänelle tehdään uudestaan koronatesti.

– Kovasti meitä rauhoiteltiin, että mitään hätää ei ole. Rupesin kuitenkin laskemaan, että nyt äiti on ehtinyt olla huoneessa vasta noin kuusi tuntia, ja se on parempi kuin että hän olisi siellä kaksi viikkoa, Pöllänen kertoo.

Pöllänen soitti sairaalaan ja vaati, että hänen äitinsä siirretään heti yksityishuoneeseen.

– On kohtuutonta äidille henkisesti ja koronariskin takia, että häntä pidetään tässä huoneessa.

Äiti sai yksityishuoneen

Asiaan ei löytynyt heti apua, joten Pöllänen tavoitteli tuloksetta paikan esimiestä. Sen jälkeen hän soitti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin hallituksen puheenjohtaja Anneli Kiljuselle, jonka hän tuntee entuudestaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mielestäni hallituksen pitää tietää, että terveydenhoidossa otetaan tällaisia riskejä, vaikka operatiivinen toiminta ei heille kuulukaan, Pöllänen sanoo.

Kiljunen otti asian vakavasti ja soitti sairaalaan. Pölläsen äiti siirrettiin heti yksityishuoneeseen.

Kiljunen vahvistaa Pölläsen yhteydenoton.

– Tiedossa oli jo tuossa vaiheessa, että huoneessa olleen potilaan koronaepäily oli negatiivinen, mutta tämä iäkäs potilas siirrettiin silti yksityishuoneeseen varmuuden vuoksi.

– Luotan Eksoten arvioihin ja siihen, että potilaita ei laiteta korona-altistuneiden kanssa samoihin huoneisiin. Mutta näin saatiin tämä tilanne rauhoitettua, Eksoten hallituksen puheenjohtaja ja SDP:n kansanedustaja Anneli Kiljunen kertoo MTV Uutisille.

Riskiaika oltava nyt sairaalassa

Iäkäs nainen on nyt omassa huoneessaan sairaalassa ja häntä odottaa kuntoutus- ja hoitopaikka hoitokodissa Ylämaalla.

– Äitiä ei kuitenkaan voida siirtää sinne kahteen viikkoon, koska hänen pitää olla riskiaika sairaalassa. Emme voi ottaa sitä riskiä, että äiti olisikin saanut koronatartunnan ja veisi sen mukanaan hoitokotiin, Pöllänen kertoo.

Eksoten terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula ei tunne tarkasti Pölläsen äidin tapausta eikä hän voi edes kommentoida yksittäisen potilaan asioita.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yleisellä tasolla hän kuitenkin kertoo, että kaikki koronapotilaat hoidetaan yhdellä ja samalla osastolla Etelä-Karjalan keskussairaalassa.

– Meillä on Eksotessa erikseen keskussairaalassa osasto, jossa hoidetaan kaikki koronaepäilyt ja koronalle altistuneet potilaat. Lähtökohtaisesti tämä toinen sairaala, mihin 91-vuotias nainen siirrettiin, on puhdas eikä siellä ole koronapotilaita, Karhula sanoo.

Karhula ei osaa kertoa siitä, miksi koronalle altistunut, vaikkakin negatiivisen koronatuloksen saanut potilas, oli silti eristyksessä tässä toisessa sairaalassa.

Lapset eivät halua huolestuttaa äitiä

Pölläsen 91-vuotias äiti on jo hyvässä kunnossa, vaikka vasta viikko sitten hän sai vakavan sairauskohtauksen.

Pöllänen on harmissaan siitä, että hoitoketjussa tapahtui harmittava virhe ja riski koronavirukselle altistumisesta, kun muuten kaikki sujui hyvin.

– Ambulanssin ja keskussairaalan henkilökunta hoitivat kaiken hyvin ja koko ajan otettiin huomioon se, että äiti on koronaviruksen riskiryhmää. On todella ikävää, että tällainen virhe tapahtui toisessa sairaalassa.

"Avoimuus äärimmäisen tärkeää"

Pöllänen on kuitenkin kiitollinen siitä, että sairaalan hoitaja kertoi avoimesti äidin olevan eristyshuoneessa korona-altistuneen kanssa.

– Avoimuus on tässä tilanteessa äärimmäisen tärkeää. Jos meille ei olisi kerrottu tästä, äiti olisi siirretty maanantaina hoivakotiin Ylämaalle. Pahimmassa tapauksessa hän olisi vienyt sinne koronaviruksen. Sitä en missään tapauksessa halua.

Pöllänen on tyytyväinen siitä, että hänen äitinsä asia järjestyi nopeasti ja nyt tämä on yksityishuoneessa. Tyttärellä on kuitenkin huoli muista potilaista.