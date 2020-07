"Viimeisenä elinaamunaan Ilpo sanoi, ettei jaksa enää" – leskeksi jäänyt Eeva, 72, antaa kasvot ikäihmisten yksinäisyydelle, josta kärsii joka kolmas

Asunnon seinät pysyvät mykkinä, ainoa vielä elossa oleva viherkasvi seisoo olohuoneen nurkassa. Kestää hetki ennen kuin Mäkinen muistaa, että eihän täällä ketään ole. Hänen elämänsä rakkaus, Ilpo Mäkinen , lähti kaksi vuotta sitten viimeiselle matkalle 46 yhteisen avioliittovuoden jälkeen. Nyt Mäkistä on vastassa vain tyhjä koti ja yksinäisyys.

Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajan Raita Lehtosen mukaan noin joka kolmas ikäihminen kärsii ajoittain yksinäisyydestä, joka heikentää heidän hyvinvointiaan ja on yleensä kielteinen sekä ahdistava tunne.

– Yksinäisyyden kokemus on aina yksilöllinen, ja se linkittyy myös ikäihmisen elämänkulkuun ja -tapahtumiin, Lehtonen sanoo.

Erikoissuunnittelija Tarja Levo Eläkeliitosta sanoo, että yksinäisten ihmisten määrän arvioiminen on haastavaa, sillä riippuen siitä, mitä ja miten kysytään, saadaan vähän erilaisia lukuja. Tutkimusten valossa yksinäisyyden tunne on yleisempi iäkkäillä yksinasuvilla kuin esimerkiksi puolison kanssa asuvilla. Suomessa asuu yksin noin 350 000 yli 65-vuotiaista.

Tilastokeskuksen mukaan yli 64-vuotiaista yksinasuvista yksinäiseksi itsensä koko ajan tai suurimman osan ajasta kokee noin 2-4 prosenttia ja usein noin 11 prosenttia. Itsensä joskus yksinäiseksi kokeneita yli 64-vuotiaita on noin 41 prosenttia.

Kosinta Olympiastadionilla

Yksinäisyyden monet kasvot

– Kumppanin kaipuu on valtava, Mäkinen sanoo.

Osa hänen leskiystävättäristään on tavannut uuden kumppanin, mutta Mäkiselle ajatus ei ole mieluinen.

Pukkilassa asuva Seppo Salonen , 78, jäi myös leskeksi kolmisen vuotta sitten, ja yksinäisyyden tunteesta on tullut tuttu vieras.

Salonen suosittelee kurssia kaikille leskeksi jääneille, sillä häntä se on auttanut paljon eteenpäin. Etenkin miehillä voi olla usein korkea kynnys hakea apua yksinäisyyteen ja muihin elämän vaikeisiin tilanteisiin.

Yksinäiset aamut ja illat

Mäkinen ja Salonen kuuluvat todennäköisesti jälkimmäiseen yksinäisyyden määritelmään. Heillä on kyllä paljon sosiaalisia kontakteja ja puuhaa riittää, mutta yksinäisyys näyttäytyy yksinäisinä kaipuun hetkinä, kun muita ihmisiä ei ole läsnä.

– Minulla on kaksi lasta ja kuusi lastenlasta, joita näen säännöllisesti. Lisäksi käyn Martta-illoissa, vesijumpassa ja kahvilla eri tuttavieni kanssa. Mutta yksinäisyys ilmenee yksinäisinä iltoina ja aamuina kotona, Eeva Mäkinen sanoo.

Salosellakin on päivisin puuhaa sekä lapsi ja lastenlapsia, joihin hän pitää yhteyttä. Lisäksi hän käy Eläkeliiton kerhoissa, keilaamassa ja pelaamassa mölkkyä. Se on kuitenkin eri asia kuin samassa taloudessa asuva elämänkumppani, jonka kanssa voisi jakaa ilot, surut ja arkiset kokemukset.

– Televisio ja radio ovat tulleet minulle entistä tärkeämmiksi, katson päivisin vanhoja Suomi-filmejä. Myös 7-vuotias Tytti-kissa on tärkeä seuralainen, Salonen sanoo.

Tänä keväänä koronan jyllätessä maailmalla ikäihmiset eristettiin kotiin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suosituksen mukaan erityisesti yli 70-vuotiaiden piti välttää altistumista koronavirukselle, sillä heillä on selvästi muita suurempi riski sairastua vakavaan koronavirustautiin. Iäkkäät, jo valmiiksi yksinäiset ihmiset joutuivat neljän seinän sisään.

Lehtosen mukaan on viitteitä siitä, että yksinäisyydestä kärsivien ikäihmisten määrä on koronaepidemiaa seuranneen eristäytymisen johdosta kasvanut.

– Eristäytyminen on vaikuttanut heikentävästi niin kotona kuin palveluasumisessa asuvien ikäihmisten sosiaalisiin suhteisiin kasvokkain tapahtuvien kohtaamisten jäätyä vähiin tai kokonaan pois, Lehtonen sanoo.

Levon korviin oli koronakeväänä kantautunut turhautuneita kommentteja ikäihmisiltä. He ajattelivat olevansa rasite yhteiskunnalle ja tunsivat olevansa jotenkin vaarallinen ihmisryhmä, kun eivät saaneet liikkua ulkona tai tavata ketään.

Hymy pelastaa päivän

Lehtonen on sitä mieltä, että yksinäisyydestä on tärkeää puhua avoimesti. Yksinäisyydestä kärsivälle tulisi antaa aikaa ja mahdollisuuksia kertoa kokemuksistaan turvallisessa sekä ymmärtävässä ympäristössä. Vertaistoiminnasta ja keskusteluista muiden yksinäisyyttä kokevien kanssa on tutkimuksellista näyttöä yksinäisyyden lievittämisen keinona.