Antti, 39, on vetäytynyt kotiinsa ja välttelee ihmisten kohtaamista: "Mietin sitä päivätolkulla"

– Teen postin kanssa niin, että katson nettisivuilta etukäteen, milloin meidän alueella on jakelupäivä, jotta tiedän, milloin tarvitsee mennä ulos katsomaan postit.

Vaativuus itseä kohtaan johti burnoutiin

Tällä hetkellä Antti on sairauslomalla masennuksen takia, joka todettiin hänellä runsas vuosi sitten. Masennus näkyy Antin elämässä monin tavoin ja syventää halua vetäytyä omaan kotiinsa.

– Mitään ei saa tehtyä, eikä mitään saa aloitettua. Ihmisten kanssa oleminen on vaikeaa, ja ovesta ulos lähteminen on todella haastavaa.

Jos tiedossa on pakollisia menoja, Antti pyrkii sijoittamaan niitä samalle päivälle, jotta kotoa tarvitsee poistua mahdollisimman harvoin. Antin mukaan hänellä on muutamia ystäviä, joihin hän pitää säännöllisesti yhteyttä viesteillä.

– Jos on etukäteen sovittu joku tapaaminen, mietin sitä päivätolkulla etukäteen. Toivon, että kunpa siihen tapaamiseen ei tarvitsisi mennä ja poistua turvallisesta kodista.

Kaikki "komeroituneet" eivät ole laiskoja

Sosiaalisesti vetäytyneiden ihmisten tarkkaa määrää Suomessa on mahdotonta sanoa ja tutkittua tietoa ilmiöstä on melko vähän. Jotain voi päätellä SPR:n viimeisimmästä Yksinäisyysbarometrista , jonka mukaan 17 prosenttia suomalaisista kokee eristäytyneisyyden tunnetta kuukausittain.

Niin sanottuihin komeroituneisiin ihmisiin liittyy Antin mielestä usein väärä mielikuva. Usein ajatellaan, että he kaikki olisivat vain laiskoja.

– Hyvin usein taustalla on mielenhaasteita, kuten itselläni liiallinen vaativuus ja täydellisyyden tavoittelu. Tällainen vaativuus itseään kohtaan johtaa lopulta pettymyksiin ja sitä kautta masennukseen. Toivon, ettei ihmisiä leimattaisi, koska kaikki eivät ole laiskoja.

Hanke saa Antilta tukea, vaikka aiemmin hän on suhtautunut samantyyppisiin avuntarjouksiin melko skeptisesti. Hänen viestinsä muille apua kaipaaville on se, että he eivät ole yksin.