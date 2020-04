Suomen vanhainkodit voivat olla pian yhtä pahassa jamassa kuin Ruotsissa – asiantuntija: "Myös henkilökunnan perheiden kontaktit pitäisi minimoida"

Maailmalla useat vanhainkodit ovat ajautuneet pulaan, kun koronavirus leviää vanhusten keskuudessa. Muun muassa Ruotsissa koronavirusepidemiasta aiheutuneista vajaasta 600 kuolemasta neljäsosa on kirjattu Tukholman alueen vanhainkodeissa, kertoo Ruotsin radio. Kuolemia Tukholman vanhainkodeissa on kirjattu ainakin 159.

Teppo Kröger sanoo, että Suomella on kuitenkin Ruotsia enemmän aikaa varautua riskeihin.

– Toki me tulemme jonkin verran aikataulullisesti Ruotsia jäljessä, joten meillä on enemmän aikaa varautua tähän tilanteeseen ja riskeihin. Jos hoivakodeissa lisätään merkittävästi suojaustasoa, voi se hidastaa taudin leviämistä, Kröger sanoo.

– Ruotsissa, Espanjassa, Australiassa ja Yhdysvalloissa on kaikissa ollut se tilanne, että virus on todennäköisesti tullut hoivakoteihin henkilökunnan mukana. Kun virus pääsee leviämän hoivakodissa, on suuri riski, että leviää useisiin vanhuksiin ja hoitajiin, jos suojautumistaso ei ole riittävää.