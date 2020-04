Helsingin hoivakodeissa on kuollut koronaan 48 asukasta, henkilökunnalla yhä pulaa suojavälineistä: "Jopa käsidesejä puuttui"

Helsingissä kunnallisissa ja yksityisissä hoivakodeissa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin yhteensä 48 asukasta, kertoo Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Kyse on keskiviikon luvusta.

– Kävi niin pahasti, että aika suuri osa tarkkailemistamme vanhuksista sai taudin. Vielä pahempi asia vanhukselle on se, että taudinkuva on raju. Koska mitään parantavaa hoitoa ei ole, myös kuolemia tulee usein taudin myötä.

Hoivayksiköiden ylle "juustokupu"

Helsingillä on 20 omaa hoivakotia, joissa on useita osastoja. Lisäksi on noin 40 ostopalveluyksikköä. Paikkoja kaikissa näissä on yhteensä 4 400.