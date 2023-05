Niinistö odottaa Euroopan neuvoston huippukokoukselta yksimielistä tukea Ukrainalle – aselupauksia ei odotettavissa

Islannin Reykjavikiin kokoontui tiistaina 46 valtion edustajat kaksipäiväiseen huippukokoukseen, joka on vasta neljäs vuonna 1949 perustetun Euroopan neuvoston historiassa.

– Uskon, että varsin yksimielisinä me tulemme toteamaan, että rauha on kaikkein tärkein asia kaikille ihmisille, ja että Ukraina saa kaiken mahdollisen tuen taistellessaan rauhan puolesta, Sauli Niinistö sanoi saapuessaan huippukokoukseen.

– Mutta kaikki se henkinen tuki, joka täältä tarjotaan, on totta kai hyvä pohja myöskin kansalliselle päätöksenteolle aseavun suhteen.

– Kyllä silläkin on oma merkityksensä totta kai, se on melkoinen saavutus, että kykenemme yhdessä sellaisen rekisterin luomaan, Niinistö arvioi.

Sääntöpohjaisuuden varjelua

Euroopan neuvoston roolista Niinistö totesi, että järjestö on perustettu toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan vastineeksi sodalle, korostamaan ihmisoikeuksia ja ylläpitämään laillista järjestystä ja demokratiaa.

– On tietysti nyt sitten vuosikymmenten jälkeen melkoista, että me täällä samassa neuvostossa olemme tavallaan sodan keskellä. Mutta sitä tärkeämpää on pitää tietysti noista periaatteista kiinni, ja se tullaan täällä varmasti moneen kertaan vahvistamaan, Niinistö sanoi.