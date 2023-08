Näitä seksileluja miehet ostavat eniten: "Selkeästi nouseva trendi"

Seksilelut fantasioiden toteuttamisen apuna

Erityisen suosittu on Fleshlightin Girls-sarja, joissa keinovaginat on muotoiltu suosittujen pornotähtien mallien mukaan. Suosituin näistä on jenkkipornotähti Elsa Jeanin mallin mukaan tehty keinovagina.

Keinovaginoiden tunneleiden leveyksissä on pieniä eroja, pituus on kaikissa sama. Jos oikeaa kokoa on vaikea löytää, suosittelee Kaalimadon seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen esimerkiksi lukemaan muiden käyttäjien kokemuksia tai testiryhmän arvioita. Myös liukuvoidetta on syytä käyttää luistavuuden varmistamiseksi.