HIFK:n ykkösketju dominoi hurjalla tavalla – Karri Kiveltä varoituksen sana: "Valmennuksen täytyy seurata"

Erityisesti helsinkiläisten ykkösketju on ollut satumaisessa vireessä. Jori Lehterä on tehoin 4+21 SM-liigan pörssikärkin, kun taas IIro Pakarinen (12+1) on maalipörssin kakkosena. Tehot 8+8 kerännyt Kristian Vesalainen on pistepörssin kuutosena.