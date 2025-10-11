JYPin konkarihyökkääjä Juuso Puustinen häkeltyi joukkueensa tapahtumarikkaasta voitosta.

JYP ja TPS tarjosivat lauantaina viihdyttävän ja tapahtumarikkaan ottelun. Jyväskyläläiset johtivat ottelua jo 3–0, mutta TPS karkasi päätöserässä 4–3-johtoon.

Sitten TPS:n 18-vuotias debytantti Jeremi Virtanen sai ulosajon polvitaklauksesta ja JYP nousi kahden ylivoimamaalin myötä 5–4-voittoon.

JYPin konkarihyökkääjä Juuso Puustinen oli taiston tauottua häkeltynyt ja ylpeä omiensa sitkeästä suorituksesta.

– En tiedä, miksi nyt tuntuu niin tunteikkaalta. Jotenkin ihan helvetin ylpeä, että käännettiin vielä uudestaan. 3–0 johdettiin. Yhtäkkiä olet 3–4-tappiolla ja rupeaa vähän ehkä ahdistamaan. Sitten joukkue puski vielä yhteen hiileen ja saatiin YV:llä käännettyä tämä peli. Tuntuu ihan älyttömälle, vaikka onkin alkukausi. Kyllä tästä saa silti nauttia, Puustinen hekumoi.

Viime vuosina JYP on tarponut SM-liigan pohjakerroksessa, mutta käynnissä oleva kausi on alkanut JYPiltä erinomaisesti. Joukkue on 12 pelatun ottelukierroksen jälkeen toisena tasapisteissä sarjakärki Ässien kanssa, vaikka lauantaina päättynyt kiekkoviikko toikin JYPille vain kolme sarjapistettä.

– Halu on iso tällä hetkellä pärjätä ja voittaa. Tosi rankka viikko ollut, aivan loppu. On matkustettu, eikä olla saatu oikein palkintoa. Tuo sitkeys antaa niin hirveästi fiilistä tällä hetkellä. Hieno homma, Puustinen ilakoi.

Tavallisen sarjataulukon lisäksi JYP komeilee tällä hetkellä myös ylivoimataulukon kärkipäässä. Joukkueen ylivoima on takonut tulosta kovalla onnistumisprosentilla 37,5, mikä tekee JYPin ylivoimasta koko sarjan tehokkaimman.

Puustinen on osaltaan ollut osana tehoylivoimaa, sillä konkari tähdittää JYPin ykkösylivoimaa yhdessä Sami Vatasen, Santeri Huovilan, Leevi Tukiaisen ja Jere Lassilan kanssa.

– On siinä aika taitavia ukkoja virkkaamassa. Kaikki tietävät, kuka siinä viivassa on (Sami Vatanen), ja tuo Huovilakin – jos ei jengi vielä tiedä, minkälainen pyörittäjä hän on, niin oppii tietämään. Muutenkin hyvä meininki. Ollaan saatu onnistumisia, niin se ruokkii itseluottamusta.

1:16 Juuso Puustinen ratkaisi JYPin 5–4-voiton ylivoimalla.

Kyseisestä ylivoimaviisikosta peräti kolme pelaajaa on tällä hetkellä SM-liigan pistepörssin kärkinelikossa. Kapteeni Lassila johtaa pistepörssiä 17 (5+12) tehopisteellään. Toisena oleva Tukiainen pelaa maali per peli tahdilla ja johtaa maalipörssiä 12 osumallaan. Puustiseltakin kehut saanut Huovila puolestaan keikkuu syöttöpörssin ykkösenä 15 syöttöpisteellään.